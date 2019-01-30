Похудеть навсегда: разоблачены основные мифы о диете

Специалисты подсказали, как без проблем справиться с лишним весом

Шесть распространенных предубеждений мешают людям похудеть эффективно и раз и навсегда.

К такому выводу пришли опрошенные Daily Mail эксперты в области диетологии. Чтобы не попасть в ловушку ложных стереотипов о питании, нужно помнить 6 основных правил, считают эксперты.

Во-первых, простое уменьшение количества потребляемых калорий не приведет к долгожданному сбросу веса. Важно помнить не только о количестве, но и о качестве съедаемого. В самом общем виде рекомендации гуру здорового питания выглядят так: важно соблюдать баланс белка, хороших жиров, углеводов и не забывать о фруктах и овощах.

Во-вторых, нельзя полностью исключать из своего рациона углеводы, ведь они поддерживают выносливость организма и питают его энергией.

Нужно также помнить, что физические упражнения не заменят правильного питания. Тело мечты можно получить, только соединив занятия спортом и здоровую диету. Кроме того, специалисты считают, что не надо слишком усердствовать с физкультурой: пяти занятий в неделю в течение 30-45 минут будет вполне достаточно.

В-четвертых, необходимо самым серьезным образом ограничить потребление сахара. Хотя вместе со сладкими фруктами организм получает полезные волокна и минералы, нужно помнить, что сахар везде одинаков – и в фруктах, и в конфетах.

В-пятых, специалисты советуют худеть медленно – стресс от резкой потери веса может привести к тому, что организм быстрее накопит лишние килограммы.

Наконец, эксперты предупреждают, что не стоит увлекаться обезжиренными продуктами. Вместо этого лучше сбалансировать свое питание, чтобы организм мог получать все необходимые ему витамины и микроэлементы.