Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
191 новости
Корабль пришельцев запечатлели на видео жители Мурманской области – огромный светящийся шар пролетел на глазах у изумленных очевидцев.
Инопланетяне решили выбрать для посещения Кольского полуострова темное время суток, поэтому их сияющая летающая тарелка была отлично видна в вечернем небе.
Уфологи считают, что на кадрах размещенного в соцсетях ролика можно увидеть попытку контакта пришельцев с людьми, однако более скептически настроенные граждане считают, что над полуостровом просто пролетел метеорит.
Ранее в небе над Мурманском заметили Нибиру. По-видимому, пришельцам нравится летать на Русский Север.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры