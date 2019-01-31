Инопланетяне регулярно навещают жителей Кольского полуострова

Корабль пришельцев запечатлели на видео жители Мурманской области – огромный светящийся шар пролетел на глазах у изумленных очевидцев.

Инопланетяне решили выбрать для посещения Кольского полуострова темное время суток, поэтому их сияющая летающая тарелка была отлично видна в вечернем небе.

Уфологи считают, что на кадрах размещенного в соцсетях ролика можно увидеть попытку контакта пришельцев с людьми, однако более скептически настроенные граждане считают, что над полуостровом просто пролетел метеорит.

Ранее в небе над Мурманском заметили Нибиру. По-видимому, пришельцам нравится летать на Русский Север.