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Под Мурманском заметили НЛО

Фото: pixabay.com
Инопланетяне регулярно навещают жителей Кольского полуострова

Корабль пришельцев запечатлели на видео жители Мурманской области – огромный светящийся шар пролетел на глазах у изумленных очевидцев.

Инопланетяне решили выбрать для посещения Кольского полуострова темное время суток, поэтому их сияющая летающая тарелка была отлично видна в вечернем небе. 

Уфологи считают, что на кадрах размещенного в соцсетях ролика можно увидеть попытку контакта пришельцев с людьми, однако более скептически настроенные граждане считают, что над полуостровом просто пролетел метеорит.

Ранее в небе над Мурманском заметили Нибиру. По-видимому, пришельцам нравится летать на Русский Север.

Валентина МАЙОРОВА
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