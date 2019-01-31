В год Желтой Свиньи некоторым придется туже затянуть пояса и побороться за благополучие

В период, когда российская экономика находится не в самом лучшем состоянии, многие россияне перестали верить финансовым новостям и прогнозам специалистов и все больше обращаются к довольно нестандартным способам узнать, что будет происходить с их деньгами в ближайшем будущем. Ответ на вопрос, что новый, 2019-й год принесет в финансовом плане, могут подсказать звезды. Редакция "Утра" нашла самые интересные предсказания для всех знаков зодиака.

Овен

Представителям этого знака зодиака придется много работать в феврале. По прогнозам астрологов, период с 1 по 11 февраля как никогда подходит для коллективной работы – будет очень легко найти общий язык с коллегами и выполнить сложную задачу. Руководство ваши труды обязательно заметит и щедро вознаградит. Вторая декада месяца отлично подойдет для старта нового бизнес-проекта: обязательно найдутся желающие проспонсировать вашу идею. Кроме того, у Овнов прибавится сил и напористости, что тоже отлично скажется на финансовом благополучии. Однако звезды не рекомендуют особенно рисковать и тратить большие суммы денег в последнюю неделю февраля: есть риск прогореть.

Телец

Благодаря удачному стечению звезд финансовое положение у Тельцов улучшится. Появится возможность показать себя в работе, раскрыть свой потенциал. Если вам предложат повышение, не отказывайтесь – даже если вы не уверены в своих силах, все получится.

Близнецы

Рожденных под знаком зодиака Близнецы ждут разъезды и командировки. Хотя улучшить свое материальное положение в феврале не удастся, но на вашем авторитете среди коллег и начальства это отразится. Не исключено, что в марте и апреле вы с легкостью получите прибавку. Астрологи предупреждают, что занимать и одалживать кому-то деньги в феврале не стоит: скорее всего, не отдадут. В последние дни месяца рекомендовано сделать паузу и отдохнуть.

Рак

Раков в феврале почти на каждом шагу будут подстерегать опасности. О легкости и отдыхе придется только мечтать. Не исключено, что придется много работать сверхурочно, скорее всего, даже без прибавки к зарплате. Звезды советуют отложить идею взять кредит или ипотеку минимум до марта. Никаких сделок с недвижимостью лучше не совершать. Лучше оставить все серьезные дела на март, по астрологическому прогнозу для Раков тогда ситуация значительно улучшится.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам провести февраль под девизом "спокойствие, только спокойствие". На работе лучше действовать сообща с коллегами – тандем принесет больше пользы, чем труд в одиночку. Больших денег и серьезной прибавки в феврале рожденные под этим созвездием вряд ли увидят, но какой-то приятный бонус точно получат. Звезды подсказывают, что деньги ко Львам могут прийти в феврале с другой стороны: от родственников или друзей. Также февраль отличное время для того, чтобы завершить вопросы, связанные с налогами, займами, страхованием, оформлением наследства и передачей собственности.

Дева

В феврале дел на работе у Дев прибавится. Появятся новые задачи и обязанности. Удачное время для того, чтобы проявить себя во всей красе перед начальством – продемонстрировать навыки. Все усилия будут замечены и щедро вознаграждены, поэтому никаких проблем с деньгами в феврале у представителей знака Дева не будет.

Весы

Второй месяц года Желтой Свиньи принесет Весам отдых. Работать вы будете намного меньше, чем обычно. Ваши труды оценят по достоинству: станут отпускать пораньше с работы или даже дадут отпуск. При этом звезды советуют не расслабляться, а браться за новые проекты и дела. Можно совершать инвестиции, открывать вклады, покупать недвижимость и даже попытать счастья в лотерее – удача будет на вашей стороне.

Скорпион

Для представителей созвездия Скорпиона февраль 2019-го станет определяющим. Есть вероятность увольнения и смены работы. Звезды рекомендуют потуже затянуть пояса и не бояться трудиться – все это щедро вознаградится.

Стрелец

Астрологи говорят, что Стрельцы будут особенно удачливыми в феврале. Это наиболее благоприятное время для роста в год Желтой Свиньи. Не упустите его. При этом кошелек лучше попридержать: старайтесь не тратиться много. Все приобретенное себя не окупит, прослужит недолго и пользы не принесет.

Козерог

Удачное расположение звезд поможет Козерогам. Денег станет заметно больше: на работе дадут надбавку или выплатят премию. Удачное время для покупок и деловых сделок. Однако к концу месяца денежный поток рискует сократиться и придется во многом себя ограничивать. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют не тратить заработанное и сделать заначку.

Водолей

Водолеям может показаться, что в феврале их жизнь замедлилась, даже застопорилась, но это не так. Звезды рекомендуют заняться образованием – записаться на курсы или семинары. Все полученные знания пригодятся в будущем и помогут заработать.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам начинать копить деньги – сейчас для этого самое удачное время. На работе все будет спокойно, и каких-то больших успехов в феврале 2019-го не предвидится. Ситуация изменится уже в марте, тогда, по прогнозу звезд, представителям этого знака зодиака повезет – они могут сорвать большой куш.

Таков гороскоп на февраль 2019 г. для всех знаков зодиака. Звезды рекомендуют представителям всего астрологического созвездия упорно трудиться, и главное – не унывать. Способы исправить свое материальное положение обязательно появятся. Покровительница этого года Желтая Свинья любит трудяг и обязательно им поможет.

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