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Если очень хочется, то можно: какие "вредности" надо включить в меню

Фото: www.globallookpress.com
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Мы зря боимся некоторых продуктов

В погоне за хорошей фигурой не стоит панически бояться сладкого или жирного. Составленный с умом рацион не повредит, а прибавит здоровья.

Диетологи давно развеяли миф о вреде сала. Несмотря на высокую калорийность и содержание холестерина, у него есть ценные свойства. Съедая 20-30 граммов ежедневно, вы получите порцию витаминов А, Е и D, а также укрепите иммунитет.

Мороженое так же признали полезным лакомством. Главное – выбирать нежирные сорта. В этом десерте тоже есть целый ряд витаминов – А, В, С, D, Е и К. Кроме того, как и во всех молочных продуктах, в мороженом содержится кальций, что полезно для костей.

Мармелад поможет очистить организм от токсинов и полезен для печени, а также стимулирует работу мозга. Специалисты советуют выбирать сладость на основе агар-агара.

Пара чайных ложек сгущенного молока также не повредит. Оно, как и мороженое, укрепляет кости. Важно читать состав и покупать натуральный продукт без растительных жиров.

Сердце, сосуды и нервную систему укрепляет натрий, который содержится в соли. Поэтому совсем отказываться от нее неразумно. Кроме того, приправа помогает наладить пищеварение, отмечает сайт Adme.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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