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Необычайные свойства вишни поразили ученых

Фото: www.globallookpress.com
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В рейтинге полезности кислая ягода обставила даже сельдерей

Вишневый сок должен быть объявлен лучшей едой 2019 года. К такому мнению пришли ученые, обнаружившие, что низкокалорийный напиток не только насыщает организм витаминами, но и борется с бессонницей, лечит заболевания сердца и даже является обезболивающим.

Два стакана вишневого сока в день – и через две недели ты будешь спать на 40 минут дольше и на 6% крепче, утверждает диетолог Sun Baske Кейли Тодд. Дело в том, что в вишне много мелатонина и антоцианов. Причем эти полезные свойства не теряются, даже если концентрированный напиток законсервировать и употреблять потом в течение года.

Помогает вишня и снизить уровень холестерина в крови, и уменьшить жировые отложения, и улучшить работу сердца, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых.

Фото: www.globallookpress.com

Для спортсменов или травмированных людей вишневый сок – тоже лучший друг. Регулярное употребление 310 г напитка в день снижает уровень молочной кислоты в мышцах, благодаря чему уходит боль после серьезных нагрузок.

Так что если раньше вы, морщась, пили ради здоровья сок сельдерея, можете забыть про свои мучения. Пейте вишневый сок и получайте удовольствие. Главное, не подслащивайте его – эксперименты проводились на примере сока из натуральной ягоды, а она, как известно, еще та кислятина.

Вера СВЕТЛОВА
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