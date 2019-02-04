Самый главный миф о яйцах опровергли

Популярное мнение о том, что часто употреблять этот продукт вредно, оказалось неверным

Считается, что если ежедневно питаться яйцами, то это негативно отразится на организме. Однако диетологи уверяют, что это заблуждение. Главное – соблюдать безопасную для здоровья человека норму.

Так, например, можно каждый день съедать по яйцу или два раза в неделю делать яичницу из трех штук этого продукта. Однако не устоит ужинать этим блюдом, так как жир плохо влияет на кишечник, в котором начинается брожение, что мешает спокойно спать.

Более того, избегать яиц следует тем людям, у которых есть панкреатит, при котором часто практикуют голодание, и проблемы с желчевыводящими путями. Этот продукт лишь обострит подобные недуги – спровоцирует колики.

Как передает издание "Аргументы и факты", при этом яйца крайне полезны. Они содержат важные витамины, например А, D и E, легкоусвояемый белок и лютеин, который благотворно влияет на работу сердца и глаз, а также улучшает состояние кожи.

К слову, недавно ученые заявили, что яйца предотвращают импотенцию.