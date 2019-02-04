Все не так: развеяны мифы о потенции

Эксперты рассказали о том, как сохранить сексуальную активность на долгие годы

Важный вопрос мужского здоровья оброс многочисленными мифами об эрекции и либидо. Последние исследования показывают, что не все стереотипы подтверждаются практикой и многие популярные истины попросту являются заблуждениями.

Считается, что здоровый молодой мужчина всегда хочет секса – однако это не так. Ученые предупреждают, что даже человек, не имеющий проблем со здоровьем, может столкнуться со снижением либидо и проблемами с потенцией. Причинами могут стать стресс, усталость, психологические проблемы. Чтобы не случилось любовное фиаско, эксперты советуют даже молодым мужчинам не забывать о таблетках для потенции. Они помогут справиться с временными трудностями, вот только принимать эти препараты следует строго по инструкции.

Еще один распространенный миф касается неизбежности импотенции после сорока лет. Здесь все отнюдь не так плохо, считают сексологи. Природа не ограничивает сексуальную активность мужчин роковым сорокалетним рубежом. Однако хронические заболевания, гормональные нарушения, несбалансированное питание и вредные привычки наносят серьезный удар по мужской силе, предупреждают сексологи.

Не подтверждается и мнение о том, что эректильная дисфункция неизлечима. Сниженная потенция – всего лишь симптом проблем в организме в целом. Если у мужчины нет серьезных травм или врожденных физических патологий половой системы, справиться с проблемами с потенцией поможет правильно подобранное лечение.

Наконец, считается, что если в какой-то момент жизни мужчина начал принимать препараты для усиления потенции, то вскоре он уже не сможет без них обходиться. К счастью, это не так. При устранении факторов, оказывающих негативное влияние на эрекцию, можно вновь вернуться к обычной сексуальной активности, отмечает еженедельник "Миг".