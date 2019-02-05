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Популярная привычка вызывает рак

Фото: www.globallookpress.com
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Злокачественные опухоли появляются из-за малоподвижного образа жизни

В последнее время люди до 50 лет намного чаще, чем пенсионеры, стали болеть раком толстой кишки, который в раннем возрасте тяжело обнаружить на первых стадиях. Более того, у молодых он протекает очень агрессивно. Ученые выяснили, что такая плачевная ситуация сложилась из-за любви некоторых к популярным телепередачам.

Американские специалисты, как сообщает журнал JNCI Cancer Spectrum, исследовали состояние здоровья 89 тысяч женщин в течение двух десятилетий. Оказалось, что у тех, кто смотрел телевизор более одного часа в день, риск развития онкологии увеличивался на 12% по сравнению с теми, кто тратил на этот вид досуга меньше времени.

Женщины, которые проводили перед экраном больше 2 часов в сутки, увеличивали эту вероятность на целых 70%. При этом результаты исследования не зависели от индекса массы тела, наследственной предрасположенности к раку и физической активности. В итоге исследователи пришли к выводу, что сидячий образ жизни виноват в том, что люди массово болеют колоректальным раком. 

К слову, недавно биологи обнаружили, что реклама, транслирующаяся по телевизору, создает неправильное представление о питании у людей, у которых формируются вредные гастрономические привычки, сокращающие их жизнь. 

Полина ИВАНОВА
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