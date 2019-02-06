Возможность часто отдыхать играет с людьми злую шутку

Медики бьют тревогу: сейчас 7 человек на 100 тысяч населения болеют раком кожи, хотя всего 10 лет назад данный показатель равнялся четырем. Врачи считают, что причина этого в возможности россиян уезжать на курорты круглогодично и, соответственно, больше времени проводить на солнце.

Основным фактором, влияющим на развитие злокачественной опухоли, которая возникает в результате изменений в родинке или появления нового образования на коже, являются солнечные ожоги, полученные во время загара.

Как сообщает агентство РИА "Новости", посещение солярия также провоцирует развитие рака кожи. Даже одного сеанса воздействия ультрафиолета достаточно для того, чтобы в разы увеличить эту вероятность. К слову, онкологи утверждают, что косметологические процедуры с применением лазера не влияют на появление онкологии.

Сейчас пациенты вылечиваются от меланомы только тогда, когда рак обнаружили на первой стадии. Уже со второй шансы продлить жизнь резко уменьшаются.