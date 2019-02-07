Назван главный "убийца" российских мужчин

Отравление некачественным алкоголем – еще не самое страшное

Молодые россияне умирают из-за злоупотребления спиртными напитками. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, проблема крайне серьезная.

"Кровоизлияния в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциированы без наличия аневризм просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя", – рассказала Скворцова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Она отметила, что за последнее время стало гораздо меньше летальных случаев, связанных с острыми заболеваниями, вызванными алкоголем, например, отравлений суррогатами, ядовитыми веществами.

Однако накопительная алкогольная смертность у мужчин трудоспособного возраста составляет 750 на 100 тысяч человек, это в 3,5 раза выше, чем у женщин. Сильный пол, питающий слабость к спиртному, зачастую умирает от циррозов, язвы желудка, осложнений, панкреонекрозов, приступов гипертонии, предупредила министр.

Ранее ученые доказали, что алкогольные напитки полезны для сердца, но только тем людям, которые не склонны к зависимости.