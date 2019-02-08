Названа главная причина рака у молодых

Мужчин убивает жирное и жареное

Ученые из Университета Мельбурна ответили на вопрос, почему у людей в самом расцвете сил внезапно возникают онкологические заболевания. Оказалось, что все дело в продуктах питания, которые мы потребляем. Если посадить раковые клетки на строгую "диету", опасный недуг можно победить.



Австралийские специалисты в рамках многолетнего исследования сконцентрировались на изучении рака предстательной железы, поскольку именно этот тип онкологических заболеваний чаще других диагностируется у молодых мужчин.

"Прискорбно, что этот вид онкологии стал появляться раньше, чем когда-либо прежде. Мы решили выяснить, почему это произошло", – рассказал изданию Medical Хpress один из авторов исследования профессор Мэтью Уотт.

Ученые выявили прямую зависимость между заболеваемостью раком простаты и употреблением в пищу большого количества насыщенных жирных кислот. Эти опасные вещества содержатся в ежедневном рационе абсолютного большинства людей: в сосисках, колбасе, беконе, выпечке, жареной пище и некоторых видах молочных продуктов.

В ходе экспериментов были проведены сравнения двух типов ткани – нормальной и раковой. Выяснилось, что жирные кислоты попадают в клетки рака простаты и увеличивают рост опухолей. При этом нормальные ткани предпочитают "питаться" сахарной глюкозой.

"Жирные кислоты попадают в клетки организма через транспортер, тип выделенного канала в клеточной стенке. Нашим следующим шагом было генетически удалить транспортер, чтобы увидеть, что произойдет без него", – объяснил онколог Реней Тейлор.

Удаление транспортера из клеток замедлило развитие рака на 30-50%. Это послужило доказательством сильной связи между "жировой диетой" и раком. Следовательно, если прекратить доступ в пораженные клетки жирных кислот, блокировав часть переносчиков, по смертельной болезни будет нанесен решительный удар.

Полностью отказываться от насыщенных жирных кислот нельзя, поскольку они жизненно необходимы организму для нормального функционирования. Следует, однако, сократить потребление жирной и жареной пищи.

О том, что на риск развития онкологических заболеваний напрямую влияет качество потребляемой нами пищи, ученые говорят очень давно. Так, в одном исследовании было доказано, что привычка есть по ночам не только приведет к ожирению и обострению хронических заболеваний, но и может послужить причиной рака.

В другой работе говорилось, что предотвратить рак помогут омега-3-кислоты, а значит, в рацион нужно включить блюда, в которых они содержатся: льняные семечки и льняное масло, морскую рыбу, морепродукты и яйца.