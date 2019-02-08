Выявлено реальное число больных ВИЧ россиян

Темпы распространения опасной эпидемии упали

Число заразившихся ВИЧ в России в 2018 г. уменьшилось на 2,5% по сравнению с 2017 г. – 86 тысяч 519 человек против 88 тысяч 615 случаев соответственно.

Такие данные приводит 8 февраля Роспотребнадзор. По данным ведомства, количество заболевших составило в прошлом году 58,99 на 100 тысяч человек, годом ранее этот показатель равнялся 60,53. При этом среди детей до 17 и 14 лет число заболевших на 100 тысяч человек сократилось еще сильнее – на 11,7 и 10,8% соответственно (941 против 1 тысячи 44 и 699 против 766).

К сожалению, пока темпы сокращения эпидемии ВИЧ в России уступают мировым показателям. Так, по данным ООН, за минувшие 7 лет число новых случаев инфицирования в мире сократилось на целых 18% – с 2,2 млн в 2010 г. до 1,8 млн в 2017-м. Показательно, что в 1996 г. – на пике заболеваемости – в мире заразилось почти в 2 раза больше человек, чем в 2017-м.