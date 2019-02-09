Постная диета поможет победить смертельную болезнь

Ограничения в рационе способны избавить больных от симптомов диабета

Отказ от пищи животного происхождения полезен в борьбе с сахарным диабетом, нормализует работу поджелудочной железы и повышает иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии.

Исследователи поставили эксперимент на грызунах, которые питались исключительно постной едой, причем причем периоды кормления чередовались с четырехдневными отрезками искусственного голодания.

Результаты опытов показали, что постная диета успешно заставляет организм перезапустить функции своих органов и нормализовать производство инсулина.

Специалисты рекомендуют придерживаться такой диеты максимум 2-3 месяца для получения нужного эффекта, пишут oane.ws.