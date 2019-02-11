За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе

Доказательства существования планеты-убийцы остались запечатлены на фото

Хорошо знакомая россиянам телеведущая Екатерина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram снимком, сделанным во время отпуска на Мальдивах. В кадр с красивым пейзажем океана и солнца попало странное пятнышко, похожее не то на птицу, не то на блик. Однако опытные уфологи сразу же узнали в нем Нибиру.



Примечательно, что Андреева выложила фото в так называемом "сторис", оно было закрыто для просмотра в широком доступе. А вскоре и оттуда оно было удалено. Однако специалисты по Нибиру успели сделать его скан.

Сейчас его изучением занимается Международное уфологические общество, пишет VistaNews. Уже известны и первые итоги изучения. По оценкам экспертов, планета X преодолеет земную орбиту уже через считанные дни. Кроме того, они уверены, что телеведущая знает, что сфотографировала именно Нибиру. Ей пришлось убрать снимок из соцсети, потому что этого потребовали на Первом канале. Причина ясна: на телеканале не хотят, чтобы их звезда спровоцировала панику среди населения.