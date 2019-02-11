Недостаток сна приводит к смертельному заболеванию

Несоблюдение режима дня убивает здоровые клетки

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что у человека, который спит по 2-4 часа в сутки, в опасных объемах повреждается ДНК. Из-за этого повышается риск возникновения рака.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 49 молодых врачей, 24 из которых приходилось работать по ночам. У тех добровольцев, которые не высыпались, на 30% больше разрывались ДНК в клетках, чем у тех, кто полноценно отдыхал. А после бессонного дежурства, как сообщает издание The Daily Mail, этот показатель увеличивался еще на 25%.

В результате эксперимента стало понятно, что нарушение режима дня провоцировало гибель здоровых клеток, которые крайне медленно восстанавливаются, что позволяет расти злокачественным. К тому же стереотип, что молодые люди легко переносят недосып, оказался неверен.

Как отмечает телеканал "МИР 24", ученые вновь доказали необходимость спать не менее 7 часов в сутки, если человеку от 18 до 60 лет. К слову, ранее исследователи выяснили, что недосып приводит к ожирению и мышечной слабости.