День всех влюбленных преподнесет неприятный сюрприз

В четверг, 14 февраля, сбудутся пророчества уфологов, паранормальных экспертов и конспирологов – на небе внезапно воссияет планета Х.

Праздник влюбленных омрачит черное солнце, которое закроет наше светило и погрузит во мрак всю планету, лишая человечество малейшей надежды на выживание. К такому выводу пришел известный экстрасенс, размышления которого приводит VistaNews.

Астрономические события последних месяцев давно внушают тревогу уфологам: в конце декабря начался месяц "коридора затмений" – произошли сразу 3 затмения, 2 лунных и солнечное. Помимо этого, в последнее время человечеству были явлены мистические знамения, которые также указывают на приход Нибиру, подчеркивает эксперт.

А вот позицию официальных деятелей науки экстрасенс назвал поверхностной и недостоверной. По мнению эксперта, рассказы об уничтожении Солнца, влиянии на гравитацию и физическом разрушении Земли не слишком похожи на правду – влияние Нибиру на самом деле гораздо глубже и страшнее. "Звезда смерти" воздействует на тонкие энергии и материи, до сих пор плохо изученные современными учеными.

Когда черный диск Нибиру появится в небе 14 февраля, он начнет поглощать свет и полностью закроет Солнце. Земля, накрытая огромной тенью, погрузится в энергетический катаклизм, который вызовет массовые волнения и депрессивные состояния на уровне целых народов. После этого начнутся массовые волнения, в ход пойдет оружие. По утверждению экстрасенса, утром 15 февраля Земля изменится навсегда и, по-видимому, опустеет.