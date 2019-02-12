Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Послезавтра: Нибиру закроет Солнце

Фото: pixabay.com
День всех влюбленных преподнесет неприятный сюрприз

В четверг, 14 февраля, сбудутся пророчества уфологов, паранормальных экспертов и конспирологов – на небе внезапно воссияет планета Х.

Праздник влюбленных омрачит черное солнце, которое закроет наше светило и погрузит во мрак всю планету, лишая человечество малейшей надежды на выживание. К такому выводу пришел известный экстрасенс, размышления которого приводит VistaNews.

Астрономические события последних месяцев давно внушают тревогу уфологам: в конце декабря начался месяц "коридора затмений" – произошли сразу 3 затмения, 2 лунных и солнечное. Помимо этого, в последнее время человечеству были явлены мистические знамения, которые также указывают на приход Нибиру, подчеркивает эксперт.

А вот позицию официальных деятелей науки экстрасенс назвал поверхностной и недостоверной. По мнению эксперта, рассказы об уничтожении Солнца, влиянии на гравитацию и физическом разрушении Земли не слишком похожи на правду – влияние Нибиру на самом деле гораздо глубже и страшнее. "Звезда смерти" воздействует на тонкие энергии и материи, до сих пор плохо изученные современными учеными.

Когда черный диск Нибиру появится в небе 14 февраля, он начнет поглощать свет и полностью закроет Солнце. Земля, накрытая огромной тенью, погрузится в энергетический катаклизм, который вызовет массовые волнения и депрессивные состояния на уровне целых народов. После этого начнутся массовые волнения, в ход пойдет оружие. По утверждению экстрасенса, утром 15 февраля Земля изменится навсегда и, по-видимому, опустеет.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей