Советы экспертов сделают романтические встречи незабываемыми

По мнению западных сексологов, чтобы получить максимальное удовлетворение от секса, нужно почувствовать партнера на физическом, духовном и эмоциональном уровне.

Для достижения этой цели необходимо глубоко расслабиться и исключить все негативные факторы, которые могут помешать интимной близости. Чтобы освободить голову, нужно правильно дышать – медленно и глубоко, при этом выдох должен быть более длинным, чем вдох, сообщает "ФедералПресс".

По мнению экспертов, такая методика поможет телу расслабиться и сделает половой акт незабываемым. Затем можно приступить к определению своих эмоций и физических ощущений: понять, что именно нравится паре, избегать неприятных ощущений и обращаться к приятным.

После этого партнеры могут начать экспериментировать с различными типами прикосновений.