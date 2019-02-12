Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дышите глубже: найден способ получить максимальное удовольствие от секса

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСердце спасет здоровая диета
Советы экспертов сделают романтические встречи незабываемыми

По мнению западных сексологов, чтобы получить максимальное удовлетворение от секса, нужно почувствовать партнера на физическом, духовном и эмоциональном уровне. 

Для достижения этой цели необходимо глубоко расслабиться и исключить все негативные факторы, которые могут помешать интимной близости. Чтобы освободить голову, нужно правильно дышать – медленно и глубоко, при этом выдох должен быть более длинным, чем вдох, сообщает "ФедералПресс".

По мнению экспертов, такая методика поможет телу расслабиться и сделает половой акт незабываемым. Затем можно приступить к определению своих эмоций и физических ощущений: понять, что именно нравится паре, избегать неприятных ощущений и обращаться к приятным.

После этого партнеры могут начать экспериментировать с различными типами прикосновений.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей