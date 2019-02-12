Руководить под диктовку: губернатор Кемеровской области прислушивается к своим советникам

Преемник Амана Тулеева получил в наследство от экс-губернатора "резиновую" администрацию

Новый глава Кузбасса Сергей Цивилев, который сменил на посту после 20-летнего "правления" Амана Тулеева, в начале декабря прошлого года представил шестерых внештатных советников, говорится на сайте администрации Кемеровской области. Четверо из них занимаются патриотическим воспитанием, развитием туризма и межрегиональных связей, ремонтом дорог и благоустройством региона в целом. В ведении оставшихся – строительство и жизнеобеспечение. Первую сферу курирует Нина Глотко, которая ранее была замгубернатора по строительству, а сейчас занимает руководящий пост в холдинге той же отрасли. Вторую – Петр Куруч, гендиректор "Кузбасской энергосетевой компании".

Должность внештатного советника была введена Тулеевым осенью 2016 года. Тогда советником экс-губернатора стал его первый заместитель Максим Макин, который после ушел с должности. Через год с небольшим назначение получил Петр Куруч. Он занял место советника по теплоэнергетике, писали местные СМИ.

"Это профессионал высочайшего класса, каких мало в стране! Опыт огромный, всю систему ЖКХ, каждый винтик знает на ощупь",

– оправдывал разросшийся штат Тулеев.

Между тем общественность недоумевала: зачем губернатору советник из бизнес-структур, когда есть правительство региона, профильный заместитель по вопросам энергетики и его аппарат. Но в практике многих регионов данная должность существует, так что с юридической точки зрения все чисто. Были несогласные с назначением Петра Куруча, которое якобы имело для кузбасской элиты особый смысл. Ему припомнили некий "захват" предприятия в Прокопьевске, городе с 200-тысячным населением, входящим в Новокузнецкую агломерацию, двенадцатую по величине в РФ и четвертую в Сибири.

Известно, что теплоснабжение в провинциальном городке раньше осуществляли два муниципальных предприятия − "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" (МУП "РТХ") и "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" (МУП "ПТХ"), которые обанкротились. Первое из них суд признал банкротом в декабре 2012 года. Новым собственником здания, оборудования котельных и остального имущества стал Петр Куруч, засвидетельствовала под конец 2017 г. "Шахтерская правда". Там же сообщалось о повышении тарифов на теплоснабжение для потребителей. Из документов, попавших в распоряжение редакции, следует, что принятым 8 ноября того же года решением цены взлетели почти на 70%, хотя, чтобы избавить МУП от долгов, достаточно было 10%-й надбавки.

Куруч обосновал повышение тарифов самыми разными статьями расходов. С их помощью предприятие покрыло аренду и транспортные издержки, оплачивало сотовую связь и обучение персонала. Сюда же включены и прочие расходы, не имеющие прямого отношения к энергетической наценке.

Ноябрьское повышение тарифов для населения удалось претворить в жизнь, несмотря на решение ФАС России, которая установила превышение полномочий и отменила постановление. Его же признал "не действующим со дня принятия" Кемеровский областной суд, вердикт которого Региональная энергетическая комиссия (РЭК) пытается оспорить в Верховном суде. Впрочем, вмешательство ФАС принесло свои плоды. С июля прошлого года тариф был снижен на 79 коп., или на 0,03%.

Что бы ни решили в храме Фемиды, тепло в Прокопьевске по точно таким же грабительским ценам отпускает уже ООО "Теплоэнергоремонт" (ООО "ТЭР"), на которое перевели тарифы, чтобы не возвращать переплату. Это около миллиарда казенных денег, ведь плательщики компании – сплошь и рядом бюджетные организации: школы, детские сады и не только, выяснило издание "ВашГород", в редакцию которого пришла жалоба от жителя Прокопьевска. Тем временем ООО "РТХ", в которое Куруч превратил муниципальное предприятие, в конце прошлого года объявило о добровольной ликвидации, о чем свидетельствует 18-я строчка в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. И тут тоже прослеживается тайный умысел.



Всего же с ноября 2017 г. по конец 2018-го ущерб энергопотребителям составил примерно 1,2 млрд руб., включая бюджетные деньги, о которых говорилось выше. Прокопчанин в своем письме обращает внимание на манипуляции с компаниями, в результате чего после приказа ФАС исключить расходы по договору между ООО "РТХ" и ООО "Теплоэнергоремонт" на сумму 1 млрд руб. первая находится в стадии добровольной ликвидации, а для ООО "ТЭР" РЭК установила прежний тариф. Его, кстати, планируют увеличить до 3 тыс. 106 руб., отмечает автор письма.

"Таким образом, ООО "РТХ" не собирается возвращать деньги в бюджет и потребителям, а это целый миллиард",

– заключил он, недоумевая, почему бездействуют прокуратура и администрация Кемеровской области, почему не прилагают усилий, чтобы вернуть деньги в бюджет и отстоять права потребителей.



