"Отлегло": судьба трехсот жильцов ЖК "Усадьба Суханово" решена

Семьи с детьми не лишатся крыши над головой

Дом под снос – так могла бы начинаться эта история, но неожиданно для всех присутствующих на заседании Десятого арбитражного апелляционного суда служители Фемиды выносят вердикт в пользу дольщиков. Временный хэппи-энд. Почему временный, узнаем позже.

Свое ликование зал выражает громкими аплодисментами. Довольные жильцы ЖК "Усадьба Суханово" не верят своему счастью и покидают здание, без преувеличения, со слезами на глазах.

"Отлегло",

– выдохнул владелец квартиры третьего дома Сергей Григорьев.

Он присматривал для семьи загородный домик, но цена построек в частном секторе заставила пересмотреть свое желание в пользу квартиры. Двушка без отделки и даже межкомнатных перегородок вышла в копеечку, однако оно того стоило, признался Сергей. Его с супругой подкупило расположение дома. Кто бы мог подумать, что пройдет немного времени, и это самое расположение, вернее, земля, где построена пятиэтажка, станет предметом судебных тяжб.

Жилой комплекс "Усадьба Суханово" находится в Ленинском районе Подмосковья и состоит из шести корпусов. Примерно полтора года назад новоселы узнали, что рано радовались, когда получали ключи от квартир.

Осенью 2017-го им попало в руки судебное извещение, где черным по белому было написано, что часть построек заходят на чужую территорию, хозяйка которой требует снести часть балконов третьего корпуса, что невозможно без демонтажа всего здания, убрать "лишнее" в 4-м корпусе, стереть с лица земли дорогу за обоими корпусами, а также разрушить инфраструктуру, которая там проходит и снабжает весь ЖК.

"То есть если не будет этой инфраструктуры, то и в других домах не будет горячей воды и канализации, отопления. Два дома чисто физически уничтожат, а остальные оставят без коммуникаций, поэтому страдает весь жилой комплекс",

– пояснила дольщица Марина.

О ситуации, в которой оказалась она и ее соседи, – всего триста человек, – стало известно, когда в заявленные сроки строения не были поставлены на кадастровый учет, хотя это должно было произойти еще в мае 2017 года. А затем владельцы жилья узнали о деле строительной компании "Декор" и госпожи Никоновой, которая собиралась лишить их крова.

"Первое чувство – ошеломление. Это досада дикая, потому что далеко не богатые люди покупают жильё. Я брала квартиру в ипотеку. Мне было крайне неприятно и немножко страшно от того, во что же я вложилась", – вспоминает Марина.

Светлана Никонова – глава крестьянско-фермерского хозяйства. В Ленинском районе она арендовала огромный кусок земли – площадью более миллиона квадратных метров (111,7 га), затем на его территории возвела небольшое строение – садовый домик площадью порядка 30 кв. м. Через несколько лет предприимчивая крестьянка заявила о выкупе участка, на что, к слову, имела полное право. О приватизации земли под зданиями и строениями говорится в ст. 36 Земельного кодекса РФ. Не сразу Никонова смогла выкупить шмат угодий по мизерной цене. Но в конечном итоге ей это удалось. Когда она оформляла их в собственность, дорога, которая также фигурирует в иске, уже была. Впрочем, на глазах Никоновой возводился и сам жилой комплекс, ей оставалось только дождаться, когда он достроится, и подать в суд.

"Когда "Декор" строил дома, участок Никоновой не стоял на кадастровом учете. Она понимала изначально, что она делает, когда оформляла",

– отметила представитель строительной компании "Декор" Галина Никитина.

Итак, суд первой инстанции удовлетворил иск фермерши. Однако дело рассматривалось без привлечения заинтересованных третьих лиц, то есть жильцов. Они подали коллективную апелляцию. Этот процесс затянулся почти на год. Истица продолжала настаивать: незаконные строения убрать, поверхность выровнять и восстановить плодородный слой. При этом в ближайшей округе давно не видели никакого хозяйства. Более того, как выяснила представитель участников долевого строительства Ольга Хлебникова, земля до апреля этого года сдана Никоновой в аренду. Сама же она ни разу не появилась перед дольщиками, которые до сих пор не в курсе, каким образом нарушили ее права, подчеркнула жилец одного из домов Фаина Дмитриева.

"Никоновой не доказано, каким образом нарушаются ее права, каким образом коммуникации, которые проходят под землей, мешают ей заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Тем более, что никакой сельскохозяйственной деятельности не ведется уже несколько лет с момента оформления права собственности на спорный земельный участок", – пояснила она суду, подчеркнув, что громадный кусок земли их обидчица отхватила всего за 10 млн рублей.

С помощью простых вычислений Дмитриева посчитала стоимость проблемной территории, площадь которой всего 1600 кв. м. Оказалось, что ее цена составляет 9 тысяч рублей, тогда как однокомнатная квартира в этом ЖК стоит от 3 млн рублей. Однако абсурдность ситуации заключается еще и в том, что Никонова конкретно не говорит о своей утрате.

"Ощущение, что цель Никоновой – просто сутяжничество",

– развела руками Галина Никитина.

Представители "Декора" собирались урегулировать конфликт мирным путем. В суд они пришли с экспертным заключением, где предлагалось рациональное решение – два варианта перераспределения границ без ущерба для истца. Призывая к мировому соглашению, застройщик взваливал на себя всю стоимость кадастровых работ. Но Арбитраж распорядился иначе: он отказал Никоновой во всех требованиях. Впрочем, жильцы ликовать не спешат.

"Пока да, шаг очень хороший. Что впереди, непонятно. Неизвестно, что представитель Никоновой еще придумает, сколько это еще продлится", – опасается Сергей Григорьев.

"Теперь, я думаю, что мы будем ждать кассации от Никоновой. Два месяца у нас есть, а дальше будем продолжать бороться за свои права и за свое жилье",

– продемонстрировала боевой настрой наша собеседница Марина.

К слову, Светлана Никонова – бывалая истица. Все ее судебные дела – одинакового содержания: вначале она арендует землю, затем выкупает, после чего выясняется, что на ее территорию заступило чужое строение. Так, к примеру, в одном из разбирательств фигурирует газопровод. Для жильцов не секрет, что все свои "неудачи" глава КФХ обжалует в Верховном суде.