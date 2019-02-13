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Подходят абсолютно всем: раскрыты способы улучшить здоровье

Фото: www.globallookpress.com
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Важно прислушиваться к себе и сочетать спортивные занятия с диетой

Несложные упражнения и разумный выбор продуктов творят чудеса. Специалисты дали россиянам рекомендации, как оставаться здоровыми и в хорошем настроении.

Одно из упражнений можно делать в перерывах между работой. Нужно встать ровно и напрячь мышцы пресса и малого таза. Стопы поставить параллельно и потянуться вверх макушкой. На выдохе медленно тянуться вниз, если сумеете, то прямо до пола. Затем плавно подняться. Полезно повторять это хотя бы три раза в день, отмечает фитнес-тренер Ольга Уткина.

Полезно делать и "плечевой мост". Для этого понадобится коврик. Нужно лечь на спину, ноги согнуть в коленях, а ступни расположить на ширине бедер. Выдыхаем и поднимаем медленно таз. Мышцы должны быть напряжены. В конце вы будете стоять на лопатках. Затем постепенно опускаемся. Начинающим спортсменам можно делать сначала по три подхода и увеличивать их количество до десяти.

Фото: www.globallookpress.com

Не стоит забывать, что все должно быть гармонично. Одних упражнений для хорошей формы мало – необходимо следить за рационом, отмечает врач-гастроэнтеролог Оксана Билиндерли.

Однако слишком ограничивать себя в еде, придерживаясь жесткой диеты, не стоит. Важно прислушаться к своему организму и позволить себе немного того, что хочется, рассказала она в беседе с "Вечерней Москвой". Тянет на шоколад? Ничего страшного не произойдет, если вы съедите пару кусочков. Ну а для того, чтобы улучшить обмен веществ и общее самочувствие, специалисты советуют есть цитрусовые, бананы, пить чай с лимоном. Кофеманам рекомендуется не увлекаться растворимым кофе – лучше отдать предпочтение натуральному. Главное – убедиться, что нет противопоказаний.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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