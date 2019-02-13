Скрытая угроза: найдена новая причина импотенции

Источник проблем с мужским здоровьем есть дома практически у каждого

Опасные радиоволны плохо влияют на организм.

О вреде излучения от различных гаджетов и приборов предупреждают медики. Как выяснилось, одним из таких привычных, но угрожающих здоровью приспособлений оказался WI-Fi роутер. Ученые установили, что радиоволны влияют не только на работу головного мозга, повышая внутричерепное давление и ухудшая умственные способности, но и на нервную систему, из-за чего человек становится апатичным и депрессивным.

Отдельную опасность такая техника представляет для мужчин. Проведенные исследования доказали, что излучение от роутеров может спровоцировать снижение потенции, отмечает "Рамблер/Доктор". Медики советуют представителям сильного пола избегать долгого пребывания рядом с такими приборами, чтобы не испытывать после проблем в интимной сфере.