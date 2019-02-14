Коллег соберет самая известная в стране и за рубежом колдунья Алена Полынь

В феврале одна из самых харизматичных ведьм России Алена Полынь взбудоражила внимание общественности. О событии, которое она инициировала, заговорили не только наши СМИ. Оживились журналисты по всему миру. 5 февраля Полынь провела Круг Силы в поддержку российского правительства. Магический ритуал прошел в исполнении организации под названием "Империя сильнейших ведьм".

"Мы сделали то, что хотели, и все получилось, – констатировала Алена, добавив. – Ритуал был направлен на новые потоки энергии, которые изменят жизнь на Земле в целом".

Поскольку энергетические потоки шли из ее любимой России, из страны, где она родилась и выросла, ведающие не смогли обойти вниманием власть нашего государства. А 6 апреля по инициативе Полынь в Москве пройдет Международный саммит ведьм. По ее словам, в этот день магия будет способствовать улучшению уровня жизни на планете.

"Мы будем обсуждать больное общество, невозможность людей разумно мыслить и менять свою жизнь к лучшему, как им помочь, ведь помощь людям в их осознании важности жизни – это сразу и помощь Земле",

– рассказала организатор мероприятия.

Поговаривают, что колдунья пользуется популярностью не только среди простых людей, к ней за советами приходят звезды и политики. Она также подсказывает, как с помощью высших сил воздействовать на ситуацию.

"Как бы там не отшучивались и не отмахивались все известные люди прошлого – оккультисты. Все, от писателей до художников. Магия открывает мир в знание, а знание – это достойная жизнь. Исковеркав понимание, что такое магия с помощью шоу-программ, люди потеряли ключ к жизни", – поделилась чародейка, которая выступала за узаконивание магической деятельности. Но пока эта задумка не осуществима.

Зато эффективно работает интернет-ресурс "Империя сильнейших ведьм", на базе которого создан реестр практиков всех направлений магии. Он позволяет пользователям магических услуг не попасться на мошенников.

"Сегодня люди уже готовы понять, что отправлять деньги человеку, именующему себя колдуном, опасно по двум причинам. Первая – это разглашение личных данных обратившихся, второе – это потеря денег. О результате – вообще молчу. Конечно, реестр – это панацея. Нет человека в реестре, рисковать не нужно", - заключила Полынь.