Препарат массово изымают в Европе и России

Во Франции национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья признало, что медикаменты, в состав которых входит фенспирид, вредят здоровью. Оказалось, что это вещество повышает риск развития аритмии.

Особенно оно опасно для больных сердечными недугами. При этом здоровые люди, долго его принимая, тоже могут спровоцировать нарушения ритма сердца. Поэтому французское ведомство приостановило действие регистрации подобных лекарств.

В России также есть препарат с фенспиридом под названием "Эреспал", который врачи назначают для лечения кашля, ларингита, бронхита и бронхиальной астмы. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала изымать это лекарство из аптек. А российское представительство компании и Минздрав решают, как действовать дальше.