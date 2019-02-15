Не все одинаково полезны: диета может подорвать здоровье

За краткосрочный эффект придется расплатиться плохим самочувствием

Популярная кетогенная диета может нанести серьезный вред организму, предупреждают диетологи.

Этот тип питания был разработан доктором Уайлдером почти 100 лет назад, однако сейчас диета, предполагающая потребление большого количества жиров и белка, переживает новый пик популярности.

Специалисты подчеркивают, что кето-диета эффективна для снижения веса, однако обращают внимание на то, что у нее есть множество противопоказаний и ограничений.

"Полностью противоречит основам здорового пищевого поведения", – так охарактеризовала этот режим питания в своем Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

По мнению доктора, эта диета не физиологична – к примеру, Всемирная организация здравоохранения рекомендует в качестве основного источника энергии – углеводы, они должны составлять 45-65% рациона, а доктор Уайлдер предлагал ограничиться всего 5%. Более того, эта диета может быть опасна из-за снижения потребления клетчатки и увеличения потребления насыщенных жиров, что повышает риск увеличения сердечно-сосудистых заболеваний и может даже привести к смерти.

Кроме того, хотя в краткосрочной перспективе этот тип питания приводит к быстрому снижению веса, спустя некоторое время люди, отдававшие предпочтение кетогенной диете, вновь набирали вес.

Стоит подчеркнуть, что в свое время доктор Уайлдер разработал эту систему питания для лечения эпилепсии у детей, поэтому здоровым людям лучше выбрать более физиологичную диету, например, средиземноморскую.