Ложь о питании в московских детсадах довела "Радио Свобода" до суда

Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения сделала заявление

После публикации материала "Радио Свобода" о заболевании московских дошкольников кишечной инфекцией более 50 производителей готовят иск против издания. Они уже обратились за помощью в Ассоциацию предприятий социального питания.

Производители считают, что "Радио Свобода" пытается дискредитировать рынок школьного питания в столице и настроить общественность против российского бизнеса.

Компании попросили СРО составить коллективное исковое заявление с целью опровергнуть недостоверную информацию в статье, тем самым защитив честь и достоинство всех участников рынка. Над документом уже работает группа юристов. В течение нескольких дней он появится на сайте СРО.

Ранее юрист ФБК Любовь Соболь безосновательно обвинила комбинат питания "Конкорд" в поставках некачественной продукции дошкольным учреждениям Москвы. По ее мнению, именно это стало причиной заболевания детей. Однако согласно результатам проверки Роспотребнадзора – его спровоцировал творог липецкого молокозавода.

Три дня назад в люберецком отделении "Конкорда" провели экскурсию для родителей заболевших дошкольников. Им объяснили концепцию работы предприятия и показали основные залы, включая камеру хранения продуктов. В итоге присутствующие лично убедились в качестве продукции. Все материалы передали Любови Соболь, отказавшейся посетить экскурсию.