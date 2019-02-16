Соленая закуска оказалась полезной для потенции

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Квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов.
Эта популярная соленая закуска полезна при многих заболеваниях, включить ее в рацион не помешает и для их профилактики. Кисломолочные бактерии, которые способствуют сквашиванию этого овоща, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в такой капусте содержится витамин С, что особенно актуально зимой, когда бушует грипп.
Полезна она и для укрепления костей, так как является и источником кальция. Помогает квашеная капуста и в борьбе с серьезными болезнями – например, раком на начальной стадии. В этой закуске есть глюкозинатол и бактерии Lactobacillus plantarum, очищающие организм и активизирующие восстановление клеток.
А еще этот овощ можно назвать растительным лекарством для мужчин. Для улучшения потенции специалисты советуют есть по 300 граммов в день, отмечает портал Attuale.
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