Названы симптомы опасного заболевания сердца

Нибиру
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Специалисты назвали главные симптомы, которые указывают на серьезные проблемы с сердцем.
В первую очередь, стоит обратить внимание на расстройство желудка. Острая боль сигнализирует не только о ротавирусе, но и о заболевании важного органа. Кроме того, боли в спине и челюсти также могут быть связаны со смертельной болезнью.
Продолжительная изжога является одним из признаков проблем с сердцем, также, как и трудности с дыханием. Классическим симптомом предстоящего сердечного приступа являются боли в левом плече и груди, передает сайт goodhouse.ru.
Эксперты советуют при первых же признаках немедленно вызвать скорую помощь.
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