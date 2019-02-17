Названы симптомы опасного заболевания сердца

При первых признаках необходимо немедленно обратиться к врачам

Специалисты назвали главные симптомы, которые указывают на серьезные проблемы с сердцем.

В первую очередь, стоит обратить внимание на расстройство желудка. Острая боль сигнализирует не только о ротавирусе, но и о заболевании важного органа. Кроме того, боли в спине и челюсти также могут быть связаны со смертельной болезнью.

Продолжительная изжога является одним из признаков проблем с сердцем, также, как и трудности с дыханием. Классическим симптомом предстоящего сердечного приступа являются боли в левом плече и груди, передает сайт goodhouse.ru.

Эксперты советуют при первых же признаках немедленно вызвать скорую помощь.