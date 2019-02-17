Фигура станет стройной за несколько месяцев

Диетологи назвали главные диеты, которые помогут быстро похудеть без вреда для организма.

Безуглеводная или кето-диета способна помочь быстро скинуть вес. Суть заключается в абсолютном исключении углеводов и усиленном потреблении жиров. Однако она подходит не всем, так как при таком питании сильно снижается уровень сахара в крови.

Главное достоинство диеты по калорийности состоит в том, что есть можно все что угодно. Однако постепенно необходимо снижать дозу питания. Результата можно добиться только если включить в рацион полезные продукты, пишет издание "Сosmopolitаn".

Лидером среди быстрых диет является низкоуглеводная. Углеводы, которые можно потреблять во время данной диеты, обязательно должны быть медленными (большинство овощей, твердые фрукты, бобовые и крупы). Содержание белков и жиров в дневном рационе так же должно быть сбалансированным.