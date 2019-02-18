Простой тест укажет на проблемы с сердцем

Популярное спортивное упражнение позволит продлить жизнь

Врачи, проводя традиционные медицинские осмотры пожарных, пришли к удивительным выводам. Оказалось, что количество отжиманий от пола, которые может сделать мужчина, говорят не только о его физической форме, но и о состоянии здоровья. В том числе, находится ли человек в зоне риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые наблюдали за пожарными штата Индиана в США с 2000 года. Выяснилось, что у тех сотрудников спасательной службы, которые спустя 10 лет после начала эксперимента могли выполнить 40 поднятий от пола, вероятность проблем с сердцем была на 96% меньше, чем у той группы, в которой добровольцы отжимались до 10 раз. Результаты исследования опубликовали в издании Journal of the American Medical Association.

При этом у мужчин, делавших это упражнение от 21 до 30 раз, риск был на 75% меньше, чем у тех участников, которым оно давалось тяжело. Как отмечает телеканал "МИР24", в теории тест на количество отжиманий можно использовать для того, чтобы оценить состояние здоровья мужчин.