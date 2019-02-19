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Судный день: огненные шары напугали Европу

Фото: pixabay.com
Ученые успокоили обезумевших граждан

Жители пяти европейских стран стали очевидцами странного явления: они увидели в небе необычный огненный шар.

Небесные тела не на шутку напугали обывателей Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Британии. Сторонники конспирологических теорий немедленно решили, что огненные шары – не что иное, как предвестники Судного дня.

Однако ученые разуверили обеспокоенных европейцев. По мнению астрономов, это были обыкновенные метеоры, не представляющие угрозу жизни на нашей планете, отмечает VistaNews.

Врываясь в атмосферу Земли, эти инопланетные гости чаще всего сгорают без остатка, оставляя после себя яркий след, но не наносят вреда людям. 

Валентина МАЙОРОВА
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