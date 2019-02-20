Носки или пена для бритья?: что подарить на 23 февраля

Названы лучшие идеи для презентов мужчине

Важный критерий при выборе подарка, помимо оригинальности и необходимости, это качество. В этом уверены эксперты. Варианты, представленные на сайте Роскачества, позволяют подобрать подарок с любым бюджетом.

Первое место в рейтинге занимают носки. При выборе эксперты рекомендуют тщательно изучить состав. Натуральные материалы способствуют воздухообмену, а синтетические повышают потоотделение и могут вызвать аллергические реакции. Однако даже при очень тщательном изучении этикеток, есть риск купить некачественный товар. В 22 из 35 исследованных образцов фактический состав отличался от заявленного.

Второй по популярности подарок – это нижнее белье. Здесь также следует обратить внимание на состав изделия. Некачественный материал приводит к раздражению кожи и может спровоцировать ряд заболеваний. Важно так же оценить частоту строчки. Она должна быть равномерной, а швы хорошо прошиты. Тогда трусы будет удобно носить.

Отличным подарком мужчине станет рубашка. По мнению Роскачества, хорошая рубашка должна быть аккуратно прошита и симметрична. Тогда изделие долго прослужит и будет комфортным. Важно учитывать и гигиенические показатели ткани, чтобы обеспечить здоровье кожи и опрятный внешний вид.

Также эксперты предлагают порадовать мужчин новым техническим устройством. Например, электрической зубной щеткой, модными беспроводными наушниками или смартфоном.