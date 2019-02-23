В Крыму сорвали праздник Дня защитника Отечества

В Незалежной обрадовались, что жители полуострова не смогли провести торжества

Украинцы никак не могут забыть о присоединении Крыма к России и придумывают фантастические истории, которые якобы "показывают" плохую жизнь на полуострове.

В очередной раз СМИ Незалежной накинулись на сообщения о том, что в Крыму отменили шествия в честь праздника Дня защитника Отечества. Это действительно так, однако причиной стала погода, сообщает "Говорит Москва".

На полуострове сильный ветер и минусовая температура, поэтому организаторы не стали рисковать здоровьем россиян. Однако, украинцы твердят, что праздник не состоялся из-за малого количества отмечающих, передает Вести.ua.

Стоит заметить, что даже несмотря на плохую погоду, на улицу вышли крымчане, и размахивая российскими флагами они прошли по улицам городов.