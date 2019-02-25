Выводим воду: нехитрые способы помогут сбросить вес

Специальная диета избавит и от отеков

Что есть, чтобы худеть? Таким вопросом неизбежно задаются все, кто хочет привести себя в порядок.



Диетолог Елена Раликова поделилась с газетой "Аргументы и Факты", как можно вывести лишнюю воду из тела. Вода очень полезна для организма, но в избытке она может нанести вред здоровью и прибавить вес.

Первый совет эксперта – устраивать разгрузочные дни. Меню должно состоять из продуктов, способствующих выводу токсинов. Елена предлагает провести день на овсянке. Главные правила такой диеты: выпивать не меньше 2 литров воды в день и есть каждые 2-3 часа.

Травяные настои тоже хорошо помогают бороться с задержкой воды, а заодно укрепляют иммунитет. Сама Елена пьет настой из укропа за 20 минут до еды.

Врач также рекомендует список продуктов, избавляющих от отеков. Сюда относятся некоторые напитки: кофе, зеленый чай и кефир с маленьким процентом жирности. Не будет лишней жидкости в организме у того, кто любит крупы, шиповник, отруби, лук, капусту и сельдерей.

Очень эффективным при похудении считается лимфодренажный массаж. Вода в организме может задерживаться из-за сбоев в циркуляции крови. Процедура ускоряет кровообращение и улучшает обмен в клетках.

Избавиться от лишней воды можно и в бане. Вода в этом случае выходит вместе с потом.

Также с лишней жидкостью хорошо борются интенсивные кардиотренировки. Перед ними, по словам диетолога, важно хорошо разогревать мышцы, а после делать растяжку.