Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выводим воду: нехитрые способы помогут сбросить вес

Фото: www.globallookpress.com
Специальная диета избавит и от отеков

Что есть, чтобы худеть? Таким вопросом неизбежно задаются все, кто хочет привести себя в порядок.

Диетолог Елена Раликова поделилась с газетой "Аргументы и Факты", как можно вывести лишнюю воду из тела. Вода очень полезна для организма, но в избытке она может нанести вред здоровью и прибавить вес.  

Первый совет эксперта – устраивать разгрузочные дни. Меню должно состоять из продуктов, способствующих выводу токсинов. Елена предлагает провести день на овсянке. Главные правила такой диеты: выпивать не меньше 2 литров воды в день и есть каждые 2-3 часа. 

Травяные настои тоже хорошо помогают бороться с задержкой воды, а заодно укрепляют иммунитет. Сама Елена пьет настой из укропа за 20 минут до еды. 

Врач также рекомендует список продуктов, избавляющих от отеков. Сюда относятся некоторые напитки: кофе, зеленый чай и кефир с маленьким процентом жирности. Не будет лишней жидкости в организме у того, кто любит крупы, шиповник, отруби, лук, капусту и сельдерей. 

Очень эффективным при похудении считается лимфодренажный массаж. Вода в организме может задерживаться из-за сбоев в циркуляции крови. Процедура ускоряет кровообращение и улучшает обмен в клетках.  

Избавиться от лишней воды можно и в бане. Вода в этом случае выходит вместе с потом.  

Также с лишней жидкостью хорошо борются интенсивные кардиотренировки. Перед ними, по словам диетолога, важно хорошо разогревать мышцы, а после делать растяжку.  

Анастасия КАРПЫШЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Эсминец США отпугнули от Севастополя

"Дональд Кук" пошел в обход из-за русских

"Не хочется комментировать": слова Лаврова о Курилах оскорбили японцев

Токио пытался задобрить Москву обещаниями инвестиций, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей