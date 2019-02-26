Нибиру добралась до России: ее следы видны в Сибири

Нибиру
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В последние месяцы информация о потенциальной угрозе
таинственной планеты появляется все чаще. Жители европейских стран стали
регулярно замечать в небе странные объекты, а теперь беда добралась и до России.
В Новосибирске заметили не только следы НЛО, но и огромную Нибиру, которая скрывалась за Солнцем – передает VistaNews. Причем увидеть объекты можно невооруженным взглядом. По словам напуганных очевидцев, такой странный след в небе мог оставить только НЛО, хотя скептики считают, что это просто пролетающий самолет.
Также очевидцы уверены, что эффект "двойного солнца" – это не что иное, как Нибиру. Местные уфологи эту информацию пока не прокомментировали.
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