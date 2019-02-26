Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нибиру добралась до России: ее следы видны в Сибири

Фото: pixabay.com
Жители Новосибирска уверены, что в небе летает корабль с инопланетянами

В последние месяцы информация о потенциальной угрозе таинственной планеты появляется все чаще. Жители европейских стран стали регулярно замечать в небе странные объекты, а теперь беда добралась и до России.

В Новосибирске заметили не только следы НЛО, но и огромную Нибиру, которая скрывалась за Солнцем – передает VistaNews. Причем увидеть объекты можно невооруженным взглядом. По словам напуганных очевидцев, такой странный след в небе мог оставить только НЛО, хотя скептики считают, что это просто пролетающий самолет.

Также очевидцы уверены, что эффект "двойного солнца" – это не что иное, как Нибиру. Местные уфологи эту информацию пока не прокомментировали. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей