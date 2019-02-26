Голос в защиту хризотила: Международные организации выразили поддержку «горному льну»

Евразийская экономическая комиссия выступила в поддержку хризотил-асбеста

Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала странам-членам Евразийского экономического союза выработать единую позицию по вопросу международной торговли и применения хризотил-асбеста.



Документ, принятый Коллегией Евразийской экономической комиссии 4 февраля 2019 года, предложил сформировать "…согласованную позицию государств-членов по вопросу международной торговли хризотиловым асбестом в целях её представления на заседаниях Конференции сторон Роттердамской конвенции…", а также предоставить в распоряжение комиссии для дальнейшей публикации научные исследования о влиянии хризотил-асбеста на здоровье человека, списки стран импортеров и нормативно-правовые акты, регулирующие использование "горного льна".

Хризотил-асбест – натуральный волокнистый минерал, который служит основой для производства широкого ассортимента продукции от промышленных огнестойких тканей до кровельных строительных материалов и напорных труб. Применение минерала обеспечивает возможность строительства доступного и долговечного жилья, организации бесперебойного водоснабжения в сложных климатических условиях, создания объектов инфраструктуры и других нужд.

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии имеет неформальный характер и ни к чему не обязывает участников экономического объединения. Тем не менее, появление документа – не случайность. Весной текущего года состоится очередная Конференция сторон Роттердамской конвенции. В рамках этого международного соглашения оговариваются правила использования и торговли опасными химическими веществами и пестицидами.

Более 20 лет делегаты от западных стран пытаются внести хризотил-асбест в число запрещенных веществ, оперируя фактами, не находящими подтверждения в отечественном опыте применения минерала.

Каждый раз в рамках работы по корректировке положений конвенции разгорается жаркая борьба: весомые аргументы в пользу ограничения широко используемого во всем мире минерала отсутствуют (хризотил-асбест широко применяется в России, странах бывшего СНГ и дальнего зарубежья – Индии, Китае, Шри-Ланке, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и других).

Позиция ЕЭК, таким образом, является результатом взвешенного и последовательного анализа сложившейся ситуации на международном поле, а также понимания важности хризотиловой промышленности для стран ЕАЭС (на данный момент в пределах объединения работает несколько десятков предприятий, в которых занято более 40 тысяч человек).

Ряд проведенных ранее международных исследований указывает, что при контролируемом применении хризотил-асбест безопасен как на производстве, так и в виде готовых изделий. Представители международных исследовательских институтов, независимых экспертных комиссий и других организаций неоднократно подтверждали, что хризотил не представляет угрозы для здоровья человека. К примеру, во втором издании "Руководства по оценке качества питьевой воды" Всемирной организации здравоохранения (стр. 171) указывается, что "…существующие на данный момент эпидемиологические исследования не подтверждают гипотезу о том, что попадание асбеста в питьевую воду увеличивает риск заболевания раком. Более того, обширные исследования на животных показали, что асбест не приводит к появлению опухолей желудочно-кишечного тракта".

К аналогичным выводам пришли и авторы исследования, опубликованного 20 февраля 2018 года в журнале "Ингаляционная токсикология" ресурсом Taylor & Francis Online. Материалы указывают, что хризотил-асбест является безопасным при контролируемом применении благодаря своим природным свойствам, а именно – малой длине волокна, которое разлагается в кислотной среде организма и быстро выводится, не успевая спровоцировать заболевания или травмы.

Для научного сообщества не осталось сомнений, что хризотил безопасен для потребителя и работников отрасли при контролируемом использовании. В то же время представители Евросоюза пытаются применить к хризотилу не соответствующие ему нормы регулирования. Позиция ЕЭК, указанная в расширенной статье от 5 февраля, резюмирует вышеуказанные споры: "По данным экспертного сообщества ЕАЭС, инициатива представителей Евросоюза по запрету хризотилового асбеста основана на результатах оценки последствий использования асбестов амфиболовой группы (запрещенной группы) и, соответственно, неправомерна."

Тем не менее, представители некоторых стран пытаются всеми правдами и неправдами протолкнуть решение о запрете хризотила. Существует мнение, что данные инициативы – часть масштабной экономической войны, элементами которой являются и санкционное давление, и иные демарши ряда западных государств. Вероятно, это отвечает интересам лоббистских групп в Европе и США, желающих избавить свои товары от конкуренции с хризотил-асбестом.

В такой ситуации важно принять взвешенное решение и объединиться для решения общей проблемы. Предложение консолидации странам ЕАЭС от Коллегии ЕЭК по вопросу хризотила является важной вехой на пути к разрешению затянувшегося кризиса.