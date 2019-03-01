Найдены лучшие продукты для повышения потенции

Нибиру
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Здоровую сексуальную жизнь можно поддерживать не только с помощью лекарств – достаточно просто пересмотреть диету, добавив в нее продукты, которые повысят влечение и укрепят мужскую силу.
Сексологи советуют включить в свой рацион миндаль – он содержит L-аргинин, повышающий потенцию.
Афродизиаком являются и зеленые овощи: авокадо, различные виды салатов, сельдерей.
Рыба и морепродукты также помогут усилить половое влечение – в них много витаминов и микроэлементов, улучшающих кровообращение в органах малого таза.
Самая эффективная для потенции ягода – клубника. В ней много полезных для здоровья антиоксидантов, кроме того, она очень вкусная.
Традиционно популярны и экзотические плоды, повышающие желания: ягоды Асаи и мака перуанская, которая пользуется репутацией природной виагры. Эксперты также напоминают, что в небольших количествах для усиления потенции полезно пиво.
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