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Найдены лучшие продукты для повышения потенции

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Усилить либидо помогут деликатесы

Здоровую сексуальную жизнь можно поддерживать не только с помощью лекарств – достаточно просто пересмотреть диету, добавив в нее продукты, которые повысят влечение и укрепят мужскую силу.Фото: pixabay.com

Сексологи советуют включить в свой рацион миндаль – он содержит L-аргинин, повышающий потенцию.Фото: pixabay.com

Афродизиаком являются и зеленые овощи: авокадо, различные виды салатов, сельдерей. Фото: pixabay.com

Рыба и морепродукты также помогут усилить половое влечение – в них много витаминов и микроэлементов, улучшающих кровообращение в органах малого таза.Фото: pixabay.com

Самая эффективная для потенции ягода – клубника. В ней много полезных для здоровья антиоксидантов, кроме того, она очень вкусная.Фото: pixabay.com

Традиционно популярны и экзотические плоды, повышающие желания: ягоды Асаи и мака перуанская, которая пользуется репутацией природной виагры. Эксперты также напоминают, что в небольших количествах для усиления потенции полезно пиво. Фото: pixabay.com


Валентина МАЙОРОВА
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