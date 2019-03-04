Развеяны мифы об опасной болезни

Простые советы помогут справиться с неприятным недугом

Всемирная организация здравоохранения включает мигрень в список двадцати болезней, существенно снижающих качество жизни человека.

Иногда этот недуг считают всего лишь разновидностью головной боли, однако не все так просто – при мигрени, как правило, болит лишь одна половина головы, а кроме того человека мучают и другие неприятные симптомы.

Кроме того, специалисты предупреждают, что не следует увлекаться болеутоляющими средствами, сообщает The Sun. Препараты, содержащие ибупрофен, разрушают кишечник, а лекарства на основе парацетамола плохо влияют на печень.

При этом медики напоминают, что симптомы мигрени очень отличаются у разных пациентов – у кого-то просто болит голова, а у других появляется ощущение тошноты, слабость, а также чувствительность к шуму и свету.

Одно из самых распространенных заблуждений относительно мигрени заключается в том, что эту болезнь невозможно вылечить. Однако это не так: соответствующая диета и правильный образ помогут минимизировать вред от приступов, отмечет "МИР 24".

Нужно помнить, что некоторые продукты могут спровоцировать неприятные приступы. "Это, как правило, сыр, красное вино и шоколад... Не стоит забывать о правильном питании, которое значительно снижает шансы головных болей", – приводит "Вечерняя Москва" комментарий диетолога Елены Соломатиной.