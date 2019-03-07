Каким знакам зодиака повезет в марте 2019 года

По прогнозам, деньги и везение достанутся не всем

В марте 2019 года с деньгами повезет не всем знакам зодиака. О том, кому первый месяц весны принесет достаток и радость рассказала ясновидящая Галина Янко.

Янко поведала, что март – один из самых загадочных месяцев этого года. В это время не стоит строить далеко идущие планы. Лучше постарайтесь завершить начатые дела и сделать это максимально четко и быстро. Март богат сюрпризами, причем в совершенно разных областях. Возможны новые знакомства и яркие встречи. У некоторых знаков зодиака могут завязаться романтические отношения. Наслаждайтесь жизнью и отличным настроением. Что касается финансов месяц сложный и возможны траты.



Однако Судьба в марте явно благоволит к трем знакам зодиака

Водолей

Водолеи в марте 2019-го будут самыми счастливыми, уверена Янко. Полная гармония с самим собой и со всеми благами. В этом месяце просто изобилие. Если вы человек семейный, то жизнь будет идти, как по маслу: ни разборок, ни ссор ни конфликтов. Если вы еще не встретили свою судьбу, уверяю, вы сможете познакомиться с хорошим человеком, а дальше все зависит от вас самих. Неожиданный подарок, возможно и очень ценный вы сможете получить от друзей или знакомых, а премия на работе или повышение в должности окажется как нельзя кстати. Впечатлений от марта останется много, а планы родятся по меньшей мере грандиозные. Шумные кампании и веселье будет вас сопровождать по всюду. Иными словами можно расслабиться и не держать ухо в остро.

Стрелец

Вам точно некогда будет сидеть в раздумьях и ждать у моря погоды. Звезды сулят перспективы и какие-то судьбоносные повороты. Вас будет поджидать удача, а вот в какой сфере вашей жизни покажет сам месяц. Если вам предложат контракт и резкий переезд на новое место жительства, поезжайте, не думая, все сложится как нельзя лучше. А если вдруг вы найдете какой-то клад, то это явно вас повеселит, так как конец истории может быть весьма непредсказуем. Это может стать началом нового интересного знакомства, а в последствии и проекта. Ведь деньги можно сразу куда-то вложить. Звезды советуют быть решительными и не останавливаться не перед чем. Вперед и точка.

Девы

Все мелкие неудачи и проблемы позади. Вы на финишной прямой. Все что не получалось, наконец-то исполнится. А вы просто весь месяц будете пожинать плоды своего труда и наконец-то получите то, о чем мечтали. Ваша интуиция будет просчитывать все наперед, нормализуются отношения с любимым человеком, и вы войдете в новый жизненный этап ваших отношений. А если уже есть гармония и семья, может быть, стоит задуматься о потомстве. В это месяце все получится, главное четко ставить цели.

Ранее "Утро" публиковало финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019 года.