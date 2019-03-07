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"Особенно важен": секс в пожилом возрасте оказался полезен

Фото: www.globallookpress.com
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Не стоит забывать о простых радостях жизни

Пары, прожившие вместе не один десяток лет, порой оказываются перед выбором: продолжать ли им вести интимную жизнь или просто существовать как друзья. Ответ врачей категоричен: секс для пожилых людей не просто желателен, он необходим.

По мнению медиков, активная половая жизнь поможет пожилым людям помолодеть, испытать положительные эмоции и легче переносить возрастные стрессы и недуги. Главное, что нужно помнить -  начинать заботиться о своей сексуальной жизни надо смолоду, а семейную жизнь лучше провести с одним и тем же партнером, отмечает портал "Волковыск. by".

Эксперты предупреждают: если какое-то время назад секс исчез, начинать сексотерапию нужно постепенно. Необходимо избегать жесткого графика и обязательных условий. Мужчинам не следует зацикливаться на неудачах, напротив, стоит подумать о том, как разнообразить постельные игры.

Общий совет для желающих продлить активную сексуальную жизнь в пожилом возрасте – нужно больше двигаться. Бег трусцой, плавание, аэробные упражнения – все это поможет "остаться в седле" и сохранить интерес к интимной стороне жизни. А вот сидячий образ жизни только ухудшит либидо и подорвет здоровье. 

При этом следует иметь в виду, что что секс не отнимает много энергии, приводит к повышению артериального давления, дает дополнительную нагрузку на сердце, мозг и сосуды. Страдающие от гипертонии, атеросклероза и ряда других хронических заболеваний должны проконсультироваться с врачом, прежде чем возобновить активную сексуальную жизнь.

Валентина МАЙОРОВА
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