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Определены главные симптомы рака

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДержать давление под контролем поможет простое правило
Об одном из самых агрессивных видов онкологии может свидетельствовать боль в спине и желудке

Рак поджелудочной железы считается одним из самых тяжелых. Только в США за последнее время более 50 тыс человек заболели этим недугом. Проблема, по словам ученых, в том, что на ранних стадиях крайне сложно выявить эту заразу. Часто пациенту ставят другой диагноз.

Как уверяют медики, некоторые симптомы должны насторожить человека. Боли в спине и желудке могут быть опасны, особенно если неприятные ощущения усиливаются во время приема пищи. Также признаками рака являются и отсутствие аппетита и потеря веса.

По информации портала PancreaticCancer.org, обратиться к специалисту стоит при изменении стула, пожелтения кожи или глаз. Частая тошнота также ни о чем хорошем не говорит. При этом онкология поджелудочной железы обычно атакует людей от 50 до 80 лет. Больше этому недугу подвержены те, кто страдает от ожирения, панкреатита и диабета.

Полина ИВАНОВА
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