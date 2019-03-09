Распознать вовремя: назван один из важных симптомов гипертонии

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Онемение или покалывание в руках может сигнализировать о повышенном давлении.
Более того, такой симптом говорит о гипертоническом кризе, когда кровяное давление превышает 180/120 мм рт. ст., предупреждают медики. Такой скачок может привести к необратимым повреждениям сосудов. Поэтому нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Гипертония, которую называют "тихим убийцей", редко проявляется ярко выраженными симптомами. Если не контролировать свое состояние, это может привести к внезапной смерти, пишет издание Express.
Медицинская помощь также срочно нужна, если у вас внезапно возникла дрожь в мышцах, проблемы с речью или ее пониманием, а также помутнение зрения или сильная головная боль по непонятной причине.
Тошнота и внезапная рвота с судорогами также могут быть признаками гипертонического криза, предостерегают врачи.
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