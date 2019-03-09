Как правильно бороться с похмельем: лучшие средства

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Во время длинных выходных и праздничных посиделок всем случается перебрать с алкоголем. Чтобы прийти в норму утром, достаточно воспользоваться простыми средствами. А от некоторых лучше отказаться навсегда.
Похмеляться, чтобы облегчить симптомы, вредно. Пиво или более крепкий напиток создадут новую нагрузку для организма, а вам вскоре снова станет нехорошо.
По старой русской традиции многие лечат похмелье рассолом. Здесь важно не перепутать его с маринадом, где содержится уксус. Для раздраженного желудка в таком питье нет ничего хорошего.
Чтобы алкоголь быстрее расщепился, можно выпить сок из цитрусов. Главное – употребить натуральный сок, а не нектар из пакета. Однако людям с заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от этой идеи.
О привычной чашке кофе с утра стоит забыть. После обильных возлияний организму и так не хватает воды, а кофеин выводит жидкость. Кроме того, может подскочить давление, отмечает L!fe.
Ну а лучший способ не страдать от похмелья – как следует закусывать и не слишком налегать на спиртное.
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