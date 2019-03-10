Все просто: что пить от давления

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Не стоит увлекаться таблетками. При повышенном давлении можно попробовать растительные лекарства.
Справиться с гипертонией помогает сок из ананаса. Однако он должен быть свежевыжатым. Пакетированный сок с большим количеством сахара вряд ли будет полезен.
От повышенного давления можно избавиться и с помощью доступной всем свеклы. Ее можно есть как гарнир либо тоже сделать сок.
Зеленый чай, суданская роза и гибискус тоже входят в список полезных напитков. Регулярное их употребление улучшит самочувствие, отмечает сайт "Екатеринбург в эфире".
Тем не менее, самолечением заниматься все же не следует. Для начала следует сходить к врачу и получить рекомендации.
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