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Это опасно: музыка оказалась вредной для здоровья

Фото: pixabay.com
Живое исполнение композиций негативно влияет на организм

Музыка в стиле транс или хард-рок могут нанести серьезный урон самочувствию, а вот поп-музыку можно слушать без ограничений.

Американские ученые пришли к выводу, что прослушивание разных видов музыки оказывает по-разному влияет на мозг. При этом эффект от "живой" музыки гораздо сильнее, чем от той, которую человек слушает на электронных носителях, отмечает Vista News.

Музыка захватывает внимание большого количества слушателей, и помогает выстроить правильный видеоряд в фильмах – каждый трек подбирается специально, чтобы зрители нужным образом реагировали на то, что происходит на экране.

Эксперты ранее считали, что хуже всего на организм воздействует громкая рок-музыка. Однако сейчас люди к ней уже немного привыкли.

Валентина МАЙОРОВА
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