Лекарственный кризис: аптечный рынок в России захватили монополисты

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В России сложилась тяжелая ситуация в сфере обеспечения населения доступными лекарствами. Об этом заявил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Выступая на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект" в рамках организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей "Недели российского бизнеса", Нилов отметил, что ориентированный на общество бизнес должен чувствовать свою социальную ответственность, а не гнаться исключительно за прибылью.
В качестве примера, депутат привел наблюдающийся сегодня монопольный рост крупных аптечных сетей.
"Происходит поглощение маленьких аптечных предприятий. При этом агрессивная реклама побуждает наших граждан приобретать, прежде всего, дорогостоящий импортный товар", – указал Нилов.
От этого страдает и население, ведь значительную долю медицинских препаратов покупают наиболее незащищенные в социальном плане группы граждан – инвалиды, пенсионеры. От этого терпят убытки отечественные фармацевтические компании, поскольку не могут реализовать свою продукцию, которая стоит дешевле, но аптечным сетям приносит меньше прибыли. В итоге ущерб наносится государству, внутри которого нарастает вызванная этими факторами социальная напряженность, подчеркнул Нилов.
В конце 2018 г. Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий обратилась в Госдуму с просьбой изучить ситуацию на аптечном рынке страны, которую сами фармкомпании назвали дискриминационной. В частности, они указали, что доля российских лекарственных препаратов составляет в розничной продаже всего около 30%. Фармритейлеры предпочитают работать с иностранными препаратами, поскольку их маржинальность выше.
Более того, некоторые аптечные сети выставляют кабальные условия для производителей: чтобы их препарат попал в продажу, они должны предоставлять аптекам бонусы в размере 30-60% от объема поставок. Для многих российских фармкомпаний такие условия попросту невыполнимы.
В феврале 2019 г. в Госдуме была создана межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.
Как отметил ее председатель, замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев, сейчас в РФ сложилась парадоксальная ситуация: крупные торговые сети считаются монополистами, и поэтому в отношении них действуют регулирующие меры, а в отношении аптечных сетей – нет.
"Монополиста надо ограничивать", – подчеркнул он.
Сейчас депутаты всех парламентских фракций вместе с экспертами и представителями органов исполнительной власти изучают ситуацию и готовят предложения по наведению справедливого порядка в социально важной сфере производства лекарств и обеспечения ими населения.
Для обхода ограничений создадут подставную компанию