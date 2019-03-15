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Реальные истории: Любовница украла деньги

Фото: www.globallookpress.com
Сможет ли жена простить измену

Это не сюжет романа, а реальная история, которую поведал читатель на форуме "Дни.ру".  Он обратился за помощью и советом, простит ли жена любовницу? Каковы шансы вернуть все, как было раньше?

Здравствуйте, я хотел рассказать о ситуации, которая не дает мне покоя. Я женат уже 20 лет и у нас двое детей. Жизнь в браке всегда была прекрасна, но за последние два года сильно изменилась. Интимная жизнь сошла на нет, причем достаточно давно. Жена вечно недовольная и нервная.

Каждый мой приход с работы домой сопровождался скандалом и выносом мозга. В конечном итоге я устал от всего этого и загулял. Друзья давно советовали найти любовницу, чтобы хоть как-то разбавить эти серые будни и истерики жены. Я так и сделал. Встретил молодую студентку, с которой у нас все завертелось.

В итоге влюбился, понял, что с женой ничего не получится и ушел от нее. Стал жить с новой избранницей, два месяца был счастлив, как никогда в жизни. Однако, все это длилось недолго.

Придя с работы одним вечером, обнаружил прощальную записку и отсутствие всех денег, которые находились квартире.

В тот момент я понял, каким идиотом был и очень захотел вернуться к жене. Теперь я понимаю, как люблю ее и хочу быть только со своей семьей. Что сделать, чтобы она простила меня и пустила обратно?

Как вернуться в семью?

Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". 

Отдел информации
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