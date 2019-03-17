Болезнь королей: названы предупреждающие о подагре симптомы

Длящаяся больше четырех часов боль в суставах ни о чем хорошем не говорит

Врачи из клиники Мэйо в США составили список признаков, из-за которых людям стоит обратиться к специалистам, чтобы избежать развития подагры – сложной формы артрита, которая возникает из-за отложения в суставах солей мочевой кислоты.

Как правило, этот недуг, от осложнений которого скончалась Юлия Началова, поражает сначала сустав большого пальца на ноге. При этом в зоне риска находятся запястья, пальцы рук, локти и колени. Длительный дискомфорт – тоже сигнал о развивающейся болезни. Неудобства могут ощущаться в течение нескольких дней после того, как утихнет острая боль.

Покраснения и воспаления пораженного сустава, который становится горячим, сопровождаются ограничениями в движениях – чем сильнее развивается болезнь, тем сложнее человеку беспрепятственно двигать суставами.

Часто подагра появляется из-за генетической предрасположенности, отмечают медики из американской больницы. Однако спровоцировать накопление мочевой кислоты могут малоподвижный образ жизни, гормональный сбой, различные воспалительные процессы, но главное – неправильное питание.

На появление недуга влияют сахар, алкоголь, красное мясо, морепродукты, печень, бобы и другие продукты. Для того, чтобы защитить организм, стоит устраивать профилактические дни, сокращая объем белковой пищи, увеличивая "нежирную" молочку, также важно много пить чистой воды.