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Определена главная причина мужского бесплодия

Фото: www.globallookpress.com
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ДНК ломается во время семяизвержения

Специалисты из Великобритании сделали сенсационное открытие, которое в будущем позволит многим семьям, потерявшим всякую надежду, завести детей. Оказалось, что сперма бесплодных мужчин, находясь в яичках, защищена, она повреждается, когда проходит через протоки в момент эякуляции.

То есть сперма таких представителей сильного пола так же здорова, как и фертильных мужчин, но ДНК половых клеток разрушается чем-то токсичным. К такому выводу ученые пришли, проанализировав сперму из яичек и эякулята у 63 человек, которые ранее неудачно прошли курс лечения от бесплодия. Эти образцы сравнили с данными 76 здоровых мужчин. Тест показал, что клетки из семенников неспособных к зачатию участников могут оплодотворить яйцеклетку.

Ученые рассказали изданию The Thelegraph, что открытие позволит найти способ зарождать жизнь с помощью неповрежденного сперматозоида. Впрочем, точно говорить о том, что только сломанные ДНК не дают парам завести ребенка, пока рано. Однако исследование позволит специалистам продвинуться в этом вопросе. 

Полина ИВАНОВА
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