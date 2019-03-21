Сбросить давление и вес: найдена универсальная диета

Простые правила помогут комплексно улучшить состояние здоровья

Диетологи пришли к выводу, что DASH-диета благоприятно влияет на организм, помогая не только похудеть, но и снизить уровень холестерина в крови. Самое главное в этом способе питания не количество еды, а способ ее употребления.

Согласно диете, необходимо есть дробно, 5 раз в день и не испытывать чувство голода. Это позволит избежать диабета и проблем с сердцем. Перекусывать в течение суток нельзя больше 8 раз, а количество килокалорий должно равняться 2,5 тысячам для мужчин и 2 тысячам для женщин.

В рацион питания важно добавить бобовые, злаки, молочные продукты, овощи и нежирное мясо. Вредными являются сладости, копчености, соленья, жареные блюда и консервы. Также специалисты советуют пить не менее 2 литров простой воды в день, а газировки и алкоголь избегать, говорится в статье портала "СОК.медиа". Заядлым курильщикам эта диета не поможет, если они не бросят свою пагубную привычку.

Чтобы приспособиться к такой диете, овощи и фрукты стоит запекать, в блюда добавлять больше разнообразных специй.