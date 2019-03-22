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Зри в корень: потенцию улучшит растение

Фото: www.globallookpress.com
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Корень имбиря не только добавляет пикантную нотку в напитки и выпечку, это прекрасный помощник мужского здоровья, считают ученые.

В имбире содержится большое количество магния, кальция, фосфора и витаминов группы В – все эти микроэлементы поддерживают работу всех систем организма и улучшают приток крови к интимным органам, что весьма существенно для потенции.

Помимо этого, чудо-корень обладает сильным антистрессовым эффектом – не зря его рекомендуют при сильных психических нагрузках. Не секрет, что причинами эректильной дисфункции могут стать не только органические поражения, но и угнетенное состояние духа. Имбирь, мягко поддерживая тонус организма, способствует повышению интереса к жизни и помогает усилить половое влечение, отмечается на сайте "Столетник".

Полезен имбирь не только для потенции. Его рекомендуют для укрепления иммунитета, а также для нормализации пищеварительной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Он очищает сосуды от атеросклеротических бляшек, выводит из организма вредный холестерин и поддерживает тонус сердечной мышцы. 

При этом медики предупреждают, что употреблять полезный корень в пищу нужно с осторожностью. Особенно внимательными следует быть тем, кто принимает лекарства, так как имбирь может усилить действие ряда медикаментов, рекомендованных сердечникам и диабетикам. Не стоит злоупотреблять этим растением и людям, у которых диагностирован пищеводный рефлюкс, язва желудка или гепатит.


Валентина МАЙОРОВА
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